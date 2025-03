Via Catavoli riapre oggi. Criticità a Baco

La priorità resta quella di intervenire sulla viabilità, alla luce delle circa cinquanta persone rimaste isolate (quasi tutte residenti in località Baco), dopo le frane causate dal maltempo nei giorni scorsi. Con la riapertura di via Catavoli, prevista per oggi, al termine dei lavori, la situazione dovrebbe migliorare, anche se ci sono ancora alcune situazioni che richiedono, e richiederanno, interventi strutturali, poichè il territorio comunale di Serravalle è stato messo a dura prova dagli eventi di questi ultimi giorni. La situazione più critica, anche se la più vicina a una parziale risoluzione (perlomeno per la circolazione veicolare), riguarda quella a Baco: la Provincia si è attivata in somma urgenza per la ripresa della frana al km 1+550 della Sp28. Sulla stessa strada, ma al km 1+900, si è verificato un altro scivolamento sul ciglio di valle con lesioni su un immobile, risultato disabitato, e anche in questo caso è stata attivata la somma urgenza.

E’ stata risolta la frana al km 1+500, anche se l’area viene monitorata perché eventuali nuove piogge potrebbero riattivarla e interessare la carreggiata. Ma si sta cercando di focalizzarsi sul ripristino della viabilità per ripristinare del tutto i collegamenti: in via Bucigattoli risulta isolato un nucleo familiare composto da due persone e risultano ancora criticità in atto su via Valenta, a causa di uno smottamento, e in via Fontacci per la caduta di un albero sulla strada, con intervento della Vab di Casalguidi. E’ in via di risoluzione la criticità emersa in via San Biagio, dove si procede in regime di senso unico alternato, ed è stata parzialmente risolta anche la frana di via del Vallone, al confine con Larciano. "Al momento sono stati attivati tredici interventi sui sedici previsti – fa presente il vicesindaco sindaco Alessio Gargini –. L’attenzione è massima e l’amministrazione si è attivata fin da subito, nei limiti delle competenze del Comune. Una squadra della Regione Toscana di Protezione Civile sta eseguendo i sopralluoghi per una prima ricognizione dei danni, sia pubblici che privati".

G.F.