Via Biancalani interrotta. Lavori di notte

A causa di una frana è chiusa via Biancalani, la strada che porta al paesino di Striglianella, sulla collina montalese nei pressi di Tobbiana. Nei giorni scorsi, in seguito alle intense precipitazioni, si è verificata anche una seconda frana in una stradina collinare vicina a Striglianella, via della Mucchiaia, che tra l’altro costituisce l’unica alternativa a via Biancalani. Quest’ultima frana, in via della Mucchiaia, è stata ripristinata dalla ditta incaricata dal Comune che ha lavorato anche di notte per evitare che il paese di Striglianella rimanesse isolato per troppo tempo. La frana di via Biancalani è particolarmente complessa perché ha ceduto il fondo stradale che è smottato verso valle. Il Comune informa che è stata incaricata la ditta per procedere ai lavori di sistemazione. I tempi di riapertura della strada non sono ancora prevedibili e quindi attualmente da via Biancalani si passa solo a piedi. Si tratta di una strada molto fragile e soggetta a frane da sempre. Anche in occasione dell’alluvione del 2 novembre scorso si era verificato uno smottamento che era stato ripristinato nell’ambito dei lavori di somma urgenza eseguiti dal Comune. La carreggiata è molto stretta e anche in condizioni normali è difficile lo scambio tra due veicoli. Il problema della sicurezza e percorribilità di via Biancalani sussiste da molto tempo. Negli anni novanta fu effettuato un grosso lavoro di messa in sicurezza di un tratto della strada, ma le altre parti del percorso sono rimaste molto fragili. Nel 2014 un grosso movimento franoso nel tratto iniziale della strada rischiò di interessare anche al via Gramsci che porta a Tobbiana. Nel gennaio del 2021 si è verificata un’altra frana.

Giacomo Bini