Via alle iscrizioni per i centri estivi Due fasce orarie

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi per l’infanzia organizzati dal comune di Agliana per l’estate 2023. I centri estivi saranno gestiti dalla Cooperativa sociale Arca, la quale si occuperà anche di accogliere le domande che verranno presentate dalle famiglie. Tutte le informazioni per le iscrizioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune: www.comune.agliana.pt.it. "Il servizio – fa sapere l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo – sarà offerto alle bambine e ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie e il plesso scolastico utilizzato sarà quello in via Don Milani, nella frazione di Spedalino". Saranno due le fasce di frequenza: una dalle 8 alle 14 e l’altra dalle 8 alle 16, entrambe comprensive della refezione. Anche quest’anno le famiglie residenti ad Agliana non dovranno pagare la mensa (che viene erogata dal Comune gratuitamente) ma solo la tariffa vera e propria del servizio alla Cooperativa, ente gestore. "Il progetto educativo proposto – informa ancora l’assessore Avvanzo – sarà ricco di laboratori ludici, motori e manuali e di uscite sul territorio. Inoltre – conclude – a fine centro estivo, per gli alunni della scuola primaria, ci sarà un’uscita a sorpresa".

