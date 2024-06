Via ai lavori al Ponte all’Abate. Scatta la viabilità alternativa. Tutti i percorsi e le deviazioni

Chiusura di Ponte all’Abate, atto terzo. Sperando che sia quello definitivo. Dopo l’installazione del cantiere già a metà aprile scorso, le operazioni necessarie per lo spostamento dei servizi che attraversano il ponte e dopo un ulteriore rinvio comunicato alla fine della scorsa settimana dalla Provincia, stavolta tutto sembra essere pronto per andare a regime, a partire da domattina. Un’opera importante, con un investimento complessivo di un milione e 450mila euro, ma che comporta una chiusura stimata di circa sette mesi. Visti i vari ritardi, però, l’obiettivo di riaprire entro la fine dell’anno non sembra raggiungibile ma, come detto in più occasioni da parte della Provincia stessa, si cercherà di fare il massimo per accorciare i tempi anche perché lo snodo viario è fra i più importanti della Valdinievole, viste le stime di circa 16mila mezzi che vi transitano ogni giorno. La ditta che si è aggiudicata l’appalto, l’Intersonda Srl di Castelnuovo Garfagnana, ha chiesto una proroga di una settimana per un ritardo nella consegna della cartellonistica da installare in tutte le strade che saranno interessate dalla deviazione del traffico. Adesso, però, non ci saranno altri ritardi e da lunedì si comincia. Ricordiamo, pertanto, quella che sarà la viabilità alternativa. Per chi proviene da Pescia, e vuole proseguire verso Lucca, prendere via Lucchese fino alla rotonda con il "Pinocchio che corre", proseguire verso Collodi attraverso la cosiddetta via Panoramica, girare a destra su via delle Cartiere fino al Parco di Pinocchio e scendere da via Pasquinelli. In fondo alla curva di via Pasquinelli proseguire su via di Confine con Capannori – che sarà a doppio senso di circolazione fino all’incrocio con Via dei Mille – e proseguire su via delle Fornacette per poi rientrare sulla "Lucchese". Per chi proviene da Lucca, invece, una volta arrivati in prossimità del ponte, girare a destra su via delle Molina: in prossimità della "Vecchia Veneri" girare a sinistra su via Francioni e continuare dritto per immettersi su via del tiro a segno: l’attuale stop presente sarà invertito quindi. Percorrere via del tiro a segno fino alla fine dove è possibile, per il traffico leggero, andare in entrambe le direzioni mentre per i pullman ci sarà l’obbligo di svolta in direzione Castellare. Per quanto concerne il traffico pesante, c’è l’obbligo di uscita dall’autostrada al casello di Chiesina Uzzanese sulla A11, e non più ad Altopascio per poi proseguire sulla viabilità ordinaria. E’ bene ricordare, infine, che sarà possibile il raggiungimento delle attività commerciali di Ponte all’Abate. Il tratto sarà presidiato dalla polizia municipale.

S.M.