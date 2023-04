Vertice Gal in città. “Montagna, 50 milioni di euro per valorizzarla”

Pistoia, 14 aprile 2023 – Si è svolto ieri l’evento “L’area montana della Provincia di Pistoia nella nuova programmazione Leader 2023/2027” in Sala Maggiore di palazzo Comunale. La mattinata si è aperta con il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e il Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo che hanno salutato con entusiasmo l’ingresso nell’area Leader dei nuovi territori, ovvero la parte montana del comune di Pistoia, Montale e Pescia che potranno beneficiare delle opportunità della programmazione Leader nel prossimo periodo. La fase di costruzione della nuova strategia del Gal, che è iniziata con l’apertura del Bando per i Gruppi di Azione Locale, darà voce alle istanze del territorio e vedrà protagonisti i territori e i suoi attori. Federica Fratoni, consigliere regionale e Marina Lauri, Presidente del Gal Montagnappennino, hanno sottolineato l’importanza e il valore della programmazione per il territorio pistoiese, il ventaglio di opportunità che offrirà la programmazione "Leader" insieme ai fondi per le Aree Interne e ai fondi della Toscana Diffusa sarà veramente ampio e soggetti pubblici e privati del territorio potranno disegnare progetti di sviluppo comune.

L’Autorità di Gestione di Regione Toscana è intervenuta con la dirigente Sabina Borgogni che si è soffermato sulla nuova classificazione che ha permesso l’ingresso dei nuovi territori. In particolare, i nuovi comuni e gli attori territoriali sono stati invitati dal direttore del Gal Stefano Stranieri a partecipare a pieno titolo alle attività del Gal stesso. Le conclusioni della giornata sono state affidata alla Vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, che ha fatto un importante annuncio in tema di fondi in arrivo per tutto il territorio. «Credo che sia una bella opportunità anche per la città di Pistoia – afferma Saccardi – che, insieme ai comuni di Pescia e Montale, avrà la possibilità di aderire alle politiche Leader, che stanno dentro il Psr e che avranno nella prossima programmazione quasi 50 milioni di euro a disposizione».

Una importante notizia per quanto riguarda la valorizzazione delle zone montane. «Si tratterà di politiche – aggiunge Saccardi – che in molti casi non troveranno altri tipi di finanziamento da potere utilizzare e che potranno quindi trovare nelle risorse del Psr una opportunità di crescita e di sviluppo anche per affrontare il tema dello spopolamento delle zone montane, che poi è quello che ci interessa di più».