Verso la giornata contro la violenza sulle donne. Tra riflessione, dibattiti, poesia e musica

Novembre, mese che più di ogni altro tiene accesi i riflettori sui temi del contrasto alla violenza sulle donne. Nasce così l’iniziativa di Auser Pistoia che perseguendo gli obiettivi del 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, propone tre appuntamenti per parlare, accompagnare, scuotere. L’iniziativa promossa da Auser è portata avanti insieme a Sportello donna Cgil e altre tre Auser del territorio provinciale (Agliana, Montale e Quarrata). Primo di tre appuntamenti domani, venerdì 10 novembre, alle 15.30 allo spazio incontri L’Angolo di via Gentile a Pistoia: sarà qui che si svolgerà un dibattito sul tema "La violenza sulle donne non accenna a diminuire", occasione per affrontare la questione dal punto di vista politico, sociale, culturale e legislativo. Siederanno al tavolo la direttrice della Società della salute Anna Maria Celesti, lo psicologo Claudio De Vescovi, l’avvocata dello Sportello Donna Cgil Francesca Barontini e la segretaria Cgil di Pistoia Silvia Biagini; moderna Silvia Pizzi di Auser Pistoia. Il discorso riprende il 18 novembre, alle ore 15.30, nella sede Auser di Montale (via Rodari 2) con una serie di letture di poesie scritte da uomini dedicate alle donne con gli attori della compagnia teatrale Il Rubino e la regia di Dora Donarelli; saranno presenti rappresentanti dei Comuni di Montale e Quarrata. Si chiude simbolicamente con la musica, il 25 novembre alle 15.30, al Moderno di Agliana con "Una nuova aurora", concerto degli studenti del Liceo Musicale Forteguerri di Pistoia. L’invito ai partecipanti, in ciascuna delle occasioni, è quello di indossare una sciarpa rossa. Le sezioni soci Coop di Agliana e Pistoia sostengono questa iniziativa.