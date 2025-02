Verso il dialogo tra scuola, università e territorio. Una giornata di formazione nella Sala Soci Coop

Promuovere un dialogo tra scuola, università e territorio, creando un ambiente di dibattito, confronto e scambio di buone pratiche. E’ l’obiettivo della giornata di formazione organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Pistoia, in programma per sabato 8 febbraio nella Sala Soci Coop di Pistoia (Viale Adua, 6). L’incontro si propone di approfondire il ruolo della didattica della storia nell’educazione contemporanea, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La giornata si aprirà alle 9.30 con i saluti di Giovanni Contini Bonaccossi e l’introduzione di Alice Vannucchi, responsabile Didattica Isrpt. Seguiranno gli interventi di Enrico Acciai dell’Università Roma Tre e membro della Commissione didattica Istituto Parri, che parlerà dell’insegnamento della contemporaneità, e di Gianfranco Bandini e Chiara Martinelli dell’Università di Firenze, che discuteranno de "Il contributo della Public History of Education alla professionalità docente". Pamela Giorgi, di Indire e Iul, presenterà: "Esperienze e buone pratiche nell’insegnamento della storia". Dopo una discussione, alle 12.30 pausa pranzo offerta dalla Sezione soci Coop di Pistoia Nel pomeriggio, dalle 14, verranno presentati i laboratori fra cui: Brickhistory, a cura di Francesco Cutolo e Stefano Bartolini, e Passi di storia, condotto da Giulia Bruni ed Emanuele Vannucci. Il seminario è riconosciuto come giornata di formazione e aggiornamento per docenti (8 ore). La partecipazione è gratuita per i soci dell’Istituto e ha un costo di 20 euro (comprensivi di tessera associativa) per gli altri. Per iscrizioni: scrivere a [email protected]