Verde come benessere. Lo sviluppo di Mati 1909

Le aspettative per il 2023 erano molto alte ma gli obiettivi sono stati raggiunti su ogni fronte, gettando le basi per pensare ad un nuovo anno con tante novità e progetti in rampa di lancio e pronti a decollare. E’ questa la sintesi estrema per il gruppo Mati 1909 che, da diverso tempo, spazia su più fronti: giardini in primis, ma anche ristorazione fino al verde terapeutico. "Siamo in un periodo dove si sta consolidando la tendenza al vivere all’aria aperta, di conseguenza il nostro settore dei giardini continua a vedere segnali di crescita – spiega Francesco Mati che, assieme ai fratelli Andrea e Paolo, manda avanti l’attività dell’azienda di famiglia – stiamo ottenendo buoni risultati e devo dire che siamo molto orgogliosi. Allo stesso modo, si può dire per la formazione attraverso l’Accademia del Giardino: i corsi aumentano e siamo fonte di ispirazione anche per agenzie formative. C’è poi il comparto della ristorazione che sta viaggiando in maniera importante grazie al lavoro di Paolo mentre, per quanto concerne le esperienze di verde terapeutico che mio fratello Andrea sviluppa da anni, si stanno aprendo nuove strade per la realizzazione degli stessi a servizio di alcuni ospedali". In generale il tema del verde, inteso come giardino e non come ’industria vivaistica’, rappresenta un tassello fondamentale della galassia Mati.

"Rispetto a qualche anno fa sta cambiando la concezione di questo tipo di opera – conferma Francesco Mati – tanto che a marzo uscirà un mio nuovo libro che parlerà proprio di questo: fino ad oggi si è pensato a realizzarli come se fossero sempre perfetti mentre, la natura, è imperfetta per definizione e quindi dovremo iniziare a tenere in considerazione questo cambiamento che è già in atto". Una novità importante alle porte, già dal 1° gennaio, per Mati 1909, riguarderà la possibilità di poter ospitare nelle proprie sedi matrimoni civili, secondo quanto deliberato nei mesi scorsi dal Comune di Pistoia. "Potremo ospitare questo tipo di cerimonie sia nelle serre che nella parte adibita ad orti – prosegue Mati – si tratta indubbiamente di luoghi originali e non convenzionali: è per questo che ci sono già giunte parecchie richieste". Sulle aspettative per il nuovo anno, però, c’è anche altro sempre legato ai giardini in primis. "Abbiamo molta fiducia per il 2024 – conclude Francesco Mati – dovrebbero partire grandi progetti legati al Pnrr per quanto concerne giardini storici per i quali confidiamo di poter svolgere lavori e servizi a riguardo. Sicuramente l’instabilità internazionale non aiuta, così come è un ostacolo il crescente aumento di burocrazia: per questo chiedo alla politica di intervenire".

Saverio Melegari