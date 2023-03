Venerdì via alle iniziative di "Primavera al museo"

PISTOIA

Prenderà il via venerdì il ricco programma di iniziative di "Primavera al Museo 2023", a cura dei Musei Civici di Pistoia, che riunisce in un unico calendario varie occasioni di incontro e di approfondimento su diversi aspetti della storia e dell’arte pistoiesi, insieme alle opportunità di visita alle collezioni dei musei comunali cittadini. L’obiettivo è di avvicinare il pubblico alla conoscenza e alla riscoperta del patrimonio artistico e culturale della città, dando del museo l’idea di un luogo di cultura dove non si va una sola volta nella vita, ma che anzi va frequentato spesso perché ricco di stimoli che si rinnovano. "Con questo programma – dichiara l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli – sottolineiamo il ruolo dei musei comunali come luoghi di ricerca e di studio, ma anche di educazione e di diletto. Ricordo in particolare il progetto “Ambasciatori dell’Arte” con l’Itc Pacini e le visite guidate alla casa–studio di Fernando Melani, una delle realtà più atipiche nel contesto museale italiano". Le conferenze denominate "Spigolature d’arte" proporranno interessanti casi di studio trattati da docenti, ricercatori e specialisti del settore, come Francesco Adami, Luca Cei, Marco Fagiani, Giacomo Guazzini, Riccardo Naldi, Beatrice Pecchiari, Giovanna Ragionieri, Gaia Ravalli e Guido Tigler. Programma completo sul sito musei.comune.pistoia.it