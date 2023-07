Vasto incendio a Poggio a Caiano: Aiuti da Pistoia per Spegnere le Fiamme

Anche i vigili del fuoco del comando di Pistoia sono stati impegnati dalla notte tra sabato e domenica, fino alle prime ore del mattino, nel territorio del comune di Poggio a Caiano, in supporto delle squadre di Prato e Firenze, per domare un vasto incendio. Due aziende sono andate completamente distrutte. Le fiamme si sono alzate intorno alle 1.30 per cause ancora in corso di accertamento. Probabilmente l’incendio è partito da un deposito di materiale sanitario gestito da cittadini cinesi. Il fuoco ha attaccato anche l’azienda adiacente, la Fibac che produce da tanti anni bomboniere, articoli per cerimonie e addobbi natalizi. I vigili del fuoco hanno dovuto lottare ore per domare le fiamme e il loro intervento è stato decisivo per contenerle e impedire che attaccasero anche altre attività economiche. Il piccolo distretto industriale di Poggio, posizionato a ferro di cavallo, comprende diversi fabbricati che ospitano officine meccaniche e aziende manifatturiere. Non ci sono abitazioni e tutte le aziende erano chiuse per il fine settimana. Per fortuna, dunque, nessuno è rimasto coinvolto.

I vigili del fuoco sono intervenuti in modo tempestivo con tre squadre (dalle centrale di Prato e dai distaccamenti di Montemurlo e Firenze) oltre a quattro autobotti, di cui una proveniente appunto da Pistoia. L’incendio, esteso e impressionante, è stato messo sotto controllo intorno alle 5 del mattino e per tutta la giornata di ieri sono andate avanti le operazioni di messa in sicurezza degli ambienti e di rimozione delle parti pericolanti degli edifici.