Vandalizzata una cabina della funivia sull'Appennino Pistoiese

Pistoia, 6 marzo 2025 - Un atto vandalico è stato commesso nella notte a una cabina della funivia che collega Cutigliano alla Doganaccia, sulla Montagna Pistoiese. Ignoti hanno deturpato il mezzo con scritte e disegni. Il fatto, che è stato scoperto la mattina, è accaduto durante la notte. Intanto sono partite le indagini che puntano a fare luce sulla vicenda per risalire all'identità dei responsabili di un fatto cheha danneggiato “un bene che appartiene alla comunità” . Sono infatti in corso delle verifiche per stabilire se, oltre alle scritte sulla cabina, sono stati compiuti anche danneggiamenti che possano impattare sulla sicurezza della cabina della funivia. Lo ha reso noto la Provincia di Pistoia, spiegando che sul fatto sono già in corso delle indagini da parte delle forze dell'ordine. «Esprimo il mio disappunto per quanto si è verificato questa notte - dichiara il presidente della provincia di Pistoia, Luca Marmo -. Comportamenti di questo tipo, oltre a danneggiare un bene che appartiene alla comunità non fanno altro che alimentare la tensione sociale». Maurizio Costanzo