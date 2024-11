Vandali contro il cantiere. Danneggiato l’escavatore

Qualcuno ha fatto irruzione nel cantiere del ponte di Pontenuovo e ha rotto i vetri della cabina di un escavatore. E’ accaduto nella notte di martedì, poco prima di mezzanotte. I finestrini sono rotti da entrambi i lati dell’escavatore, segno che l’autore o gli autori si sono accaniti con rabbia contro il mezzo utilizzato dalla ditta esecutrice dei lavori, la Aura srl con sede a Marigliano in provincia di Napoli. "Quando ho visto i finestrini rotti sono rimasto malissimo – dice Bartolo D’Alessandro, l’operatore della ditta – guido e manovro ogni giorno quell’escavatore e non avrei mai pensato che potesse accadere una cosa del genere. Noi siamo qui soltanto per fare il nostro lavoro". La Provincia di Pistoia informa in un comunicato del "grave atto vandalico, messo a punto da tre persone riprese dagli impianti di videosorveglianza" e fa sapere che "il mezzo è stato danneggiato in maniera importante, che l’impresa esecutrice dei lavori ha prontamente sporto denuncia e che è stato consegnato il video delle riprese alle forze dell’ordine per l’identificazione dei responsabili". La telecamera posta all’interno del cantiere non ha potuto riprendere quanto avvenuto perché non è puntata sulla zona dove si trovava il mezzo, ma è possibile vengano utilizzate le riprese di un impianto di una casa vicina. La Provincia avverte che "che azioni di questo tipo implicano irrimediabilmente ripercussioni sui tempi e sui costi di lavoro, dovendo prevedere un ritardo non ancora quantificato per la fine delle opere in quanto comportano un aggravio delle misure di sorveglianza dovendo, nei prossimi giorni, se i tecnici lo riterranno indispensabile, rimuovere i mezzi da lavoro in orario notturno per reintrodurli in cantiere la mattina successiva". "Simili atti vandalici – afferma la consigliera con delega alla viabilità Lisa Amidei – non solo non sono producenti, ma danneggiano l’intera comunità che, adesso, si trova costretta a scontare un ulteriore disagio". La Provincia annuncia poi che "nei prossimi giorni, dopo incontri tra il servizio viabilità della Provincia e l’impresa, l’amministrazione potrà comunicare modalità e tempi di svolgimento dei lavori. Al momento, ben inteso che inviti come questo dovrebbero considerarsi superflui, si pregano i cittadini di rispettare le regole che stanno alla base della società e del vivere comune, del rispetto degli spazi pubblici e del lavoro teso al benessere della collettività". I lavori, iniziati il 23 ottobre scorso avrebbero dovuto concludersi entro il 20 dicembre prossimo. La chiusura del ponte ha spaccato in due la frazione di Pontenuovo creando notevoli disagi e proteste. I cittadini che lamentano la mancanza di una passerella. "Da quando siamo qui molti tentano di attraversare il ponte spostando i pannelli di recinzione del cantiere – dice D’Alessandro – qualcuno ha tentato di scavalcare la recinzione col rischio di farsi male".

Giacomo Bini