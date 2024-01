Valorizzare la bellezza del patrimonio: l’Ecomuseo cerca due giovani

Lavorare su inclusione e accesso alla cultura per migliorare la fruibilità e la visibilità dei luoghi d’arte e di memoria storico-etnografica dei territori per avvicinare turisti e comunità al patrimonio artistico e culturale esistente. È in questo contesto che l’associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese cerca due giovani da inserire nell’ambito del progetto "Musei vivi. Promuovere i musei civici e i musei diffusi della Toscana" di Anci Toscana. L’iniziativa del servizio civile, di durata un anno, è un percorso formativo e stimolante, che avvicina al mondo del lavoro in ambito culturale. I volontari potranno conoscere meglio il territorio della Montagna Pistoiese e il suo patrimonio storico-culturale e naturalistico e imparare a valorizzarlo e comunicarlo. Saranno coinvolti nei servizi di accoglienza al pubblico e di informazione e nella gestione degli spazi museali, avranno l’occasione di affiancare gli operatori nell’organizzazione di mostre, visite guidate, laboratori educativi, eventi e supportarli nella produzione di materiale informativo e nella promozione delle attività dell’Ecomuseo. Un’esperienza che permetterà di avvicinarsi a varie tipologie di lavoro e acquisire competenze. L’opportunità è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). La sede del Servizio Civile, che si articolerà su 5 giorni per 25 ore settimanali, è il Punto informativo ed espositivo Palazzo Achilli a Gavinana; il compenso mensile è di 507,30 euro. La candidatura può essere presentata per un solo progetto e deve essere inoltrata attraverso piattaforma Dol (domandaonline.serviziocivile.it) selezionando il progetto prescelto. Occorre lo Spid. Domande entro le ore 14 del 15 febbraio 2024. Informazioni sul sito di Anci Toscana; Ecomuseo al numero verde 800.974102 o allo 0573.638025.