Valdinievole. Olimpiadi alla finalissima

Siamo al momento della fase finale delle Olimpiadi della Valdinievole, manifestazione giunta alla sua terza edizione per studenti di età dai 6 ai 13 anni, che si terrà all’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme:oggi per le scuole primarie e mercoledì per le scuole medie. Gli istituti che hanno aderito sono le Chini di Montecatini, il Galilei di Pieve a Nievole, il Cavalcanti di Borgo a Buggiano, l’Andreotti di Pescia, il Ferrucci di Larciano. L’iniziativa nasce da un’idea dell’assessore Federica Rastelli e di Luca Ferrante, come momento aggregante post Covid nel quale conta più lo stare insieme che il risultato sportivo. Oggi è un evento che coinvolge 2.000 ragazzi.