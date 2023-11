Uomo ferito in strada tra i passanti

Paura ieri sera a Montecatini Terme per un uomo poi ricoverato in codice rosso. Ha iniziato a ferirsi da solo, sotto lo sguardo attonito dei passanti. Un uomo di nazionalità rumena, ieri sera, intorno alle 19, in via delle Puglie, malato psichiatrico, è stato colto da un raptus, e si è procurato varie ferite da solo. Sul posto, allertate dal 118, sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Montecatini e di quella di Pescia. Anche i carabinieri del Norm della Compagnia di Montecatini sono giunti sul posto. I militari si sono subito adoprati per convincere l’uomo a farsi trasportare in ospedale. Dopo una lunga trattativa, il rumeno si è affidato ai sanitari.