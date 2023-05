"Uno sguardo al presente per costruire il futuro"

Antropologi, giuristi, filosofi, paesaggisti e architetti allo stesso tavolo per parlare di diritti delle piante, per comprendere lo stato attuale del dibattito e aggiungere mattoni utili a una costruzione del futuro. L’appuntamento è per venerdì dalle 9.30 negli spazi di Gea (via Ciliegiole 99) della Fondazione Caript, atto introduttivo ai Dialoghi di Pistoia che proprio attorno al tema di "Uomo e natura" sviluppa il festival di quest’anno. Nella giornata si susseguiranno gli interventi della filosofa morale Laura Boella, dello storico della filosofia contemporanea Marcello Di Paola, degli antropologi Lara Giordana e Francesco Zanotelli, delle esperte in diritto e docenti Anna Mastromarino e Barbara Pozzo, mentre nel pomeriggio, coordinati dall’antropologo Adriano Favole, raccoglieranno il testimone del dibattito i professori Flavia Cuturi, Gabriele Paolinelli e Giovanni Tarli Barbieri assieme a Cecilia Turco, presidente dell’Ordine degli avvocati di Pistoia. A conclusione, nel Parco, Aura Ghezzi sarà protagonista di "Senza vivere senza", lettura scenica della Fiaba della Mortella. "Abbiamo voluto mettere in dialogo studiosi di differenti discipline – dice Giovanni Palchetti, presidente Gea - per approfondire le modalità, le ragioni e l’opportunità di estendere anche ai non-umani diritti finora riservati solo agli umani e per esplorare le modalità mediante cui società di diverse parti del mondo hanno assicurato "diritti informali" ai non umani, attraverso pratiche di responsabilizzazione dell’azione umana e attraverso l’estensione di aspetti dell’umano anche ad altri esseri della natura".

linda meoni