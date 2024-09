Università popolare. Non solo lingue straniere. Tutti i corsi in un open day

PISTOIA

Dalla psicologia alla criminologia, dai corsi di lingua straniera (cinese, inglese, spagnolo e francese), alla storia. Sono solo alcuni dei corsi dell’Università popolare di Pistoia (Unipop) per l’anno accademico 2024-2025, presentati nel corso di una conferenza stampa dal presidente Giuliano Bruni, dall’assessore alla Cultura Benedetta Menichelli, da alcuni docenti tra cui lo psicologo Sergio Teglia e il regista Gian Paolo Mazzei.

"La nostra università – ha sottolineato Bruni –, attraverso corsi che coprono un’ampia varietà di argomenti, vuole contribuire ad una crescita formativa individuale e collettiva. Questo è possibile non solo attraverso i corsi accademici ma anche incoraggiando rapporti di incontro e di crescita. Il nostro itinerario didattico è reso possibile, oltre che dalla nostra organizzazione a carattere volontaristico, anche dal sostegno della Misericordia di Pistoia e della Conad Nord Ovest, che hanno dimostrato di apprezzare il nostro progetto formativo come chiave per lo sviluppo di una comunità coesa e consapevole".

"Un progetto che ci sta particolarmente a cuore – ha dichiarato Maristella Di Raddo, di Conad Nord Ovest – e che abbiamo deciso di sostenere per ribadire il nostro impegno nel supportare iniziative che uniscono alla perfezione cultura e territorio". "Sostenere questo progetto – spiega Sergio Fedi, presidente della Misericordia di Pistoia – riflette il nostro impegno per unire cultura e territorio, creando valore per la comunità".

La psicologia è uno dei corsi che al momento stanno riscuotendo maggiori adesioni. "È un interesse – commenta lo psicologo Sergio Teglia, docente del corso Prendersi cura di sé –, che spero possa essere utile alle persone, per recuperare un buon rapporto con le proprie emozioni e con i propri vissuti, come diceva Schopenhauer, il quale affermava che essere in grado di percepire il proprio interiore, senza sentirsi sbagliati è il primo passo per avere un buon rapporto con sé stessi". Per chi è interessato a conoscere da vicino tutti i corsi disponibili, Unipop ha organizzato per oggi, sabato 28 settembre (ore 16), un open day nella propria sede di via Mariotti, 190 a Sant’Agostino (zona industriale di Pistoia).

Patrizio Ceccarelli