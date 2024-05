Una svolta per i rifiuti. Tariffa corrispettiva. Cosa cambia dal 2025

Fino al prossimo 26 luglio al "Parco Verde" di Olmi sarà in funzione il "Pop up Alia Store", il centro di conferimento degli attuali bidoncini dei quarratini dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti per potersi accaparrare i nuovi che saranno attivi dal prossimo 1° gennaio quando entrerà in vigore la tariffa corrispettiva, comunemente della Taric. Parliamo della tassa sui rifiuti calibrata sulla produzione effettiva con premialità a seconda di quanto ogni singolo utente produce di differenziata. L’apertura straordinaria, che andrà avanti per due mesi, è stata presentata ieri mattina con il sindaco Gabriele Romiti, il suo vice Patrizio Mearelli ed il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra. Ma, nel concreto, cosa cambierà? "Rispetto ad adesso andremo ad incrementare i passaggi per la raccolta della carta che sarà una volta a settimana e non più una ogni quindici giorni – afferma il primo cittadino quarratino – inoltre saranno ricollocate le campane del vetro con la stima di una ogni 120 abitanti in modo da fornire ugualmente un servizio capillare. Per la nostra città è un servizio importantissimo e, chi farà al meglio la raccolta, poi potrà avere dei benefici e delle agevolazioni direttamente nella bolletta".

Un passaggio fondamentale sarà quello di far capire che la novità della Taric – ovvero tariffa corrispettiva – dovrà essere rispettata alla regola anche dalle utenze non domestiche: sempre al Parco Verde sono disponibili anche tutti i contenitori per ristoranti, bar e aziende che dovranno poi posizionare i propri bidoni su strada solo quando saranno effettivamente pieni. "I nuovi bidoncini in consegna avranno il tag di riconoscimento che diventerà il misuratore dei rifiuti prodotti da ciascun utente – aggiunge Lorenzo Perra, presidente Alia – ed avere un punto di consegna così all’avanguardia come quello del ’Parco Verde’ è, per noi, fondamentale. Va ricordato che, chi non potrà venire qui, potrà richiedere l’invio a casa che sarà gratuito. Gli effetti sulla bolletta? Essendo trimestrale, si vedranno già da quella di aprile 2025 ma, tramite il nostro sito, ogni utente potrà vedere i consumi e la tariffa praticamente in tempo reale ogni giorno e, qualora ci fosse qualcosa che non andasse per il verso giusto in bolletta, con questa tracciatura possono essere fatti tutti i rilievi del caso".

Infine, per far conoscere meglio queste novità, è già stato redatto il calendario degli incontri sul territorio: Santonuovo (12 giugno, circolo Mcl), Tizzana (16 luglio, piazza della Chiesa), sala consiliare in piazza della Vittoria (19 settembre per i commercianti e 15 ottobre per aziende e attività produttive), Olmi (24 settembre, parco verde), via Trieste 25/29 (8 ottobre), Catena (22 ottobre, circolo Signori), Violina (12 novembre, via Cimabue 15), Valenzatico (21 novembre, circolo Mcl) e Montemagno (28 novembre, circolo Acli). Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Saverio Melegari