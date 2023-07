Una squadra di pompieri in Puglia

Gli incendi stanno flagellando in maniera drammatica il sud del nostro paese. In queste difficili situazioni il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili a livello nazionale. Nell’ambito della mobilitazione nazionale della Colonna mobile anche i comandi della nostra Regione sono stati mobilitati in supporto dei comandi di Sicilia e Puglia. In particolare 5 vigili del fuoco del comando di Pistoia unitamente a colleghi del comando di Lucca sono partiti ieri verso la provincia di Lecce in supporto ai colleghi di quella zona da giorni impegnati su diversi fronti ddi un incendio. La squadra oltre ad un’autobotte è dotata di un mezzo leggero con modulo AIB da 400 ed un carrello attrezzato.