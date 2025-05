Terreni incolti. C’è l’ordinanza. Rischio multe

Il Comune ha emesso un’ordinanza per la pulizia, la cura e la manutenzione del verde privato, delle aree scoperte e dei terreni incolti nel territorio cittadino. Il provvedimento è finalizzato a tutelare la salute e l’incolumità pubblica, nonché a prevenire il rischio di incendi, contrastando situazioni di incuria e degrado che possono favorire la presenza di animali indesiderati e costituire un pericolo igienico-sanitario.

L’ordinanza dispone che i proprietari e conduttori di terreni, i responsabili di cantieri edili e stradali e i proprietari/conduttori di fabbricati provvedano a tagliare arbusti e sterpaglie in prossimità di strade e aree pubbliche, ed effettuino interventi di pulizia rimuovendo vegetazione eccessiva, sterpaglie, cespugli, rami sporgenti, rifiuti e materiali che possano essere causa di incendio o allagamenti.

I soggetti a cui è indirizzata l’ordinanza sono chiamati anche a sfalciare l’erba lungo i fronti degli stabili e i muri di cinta, ed evitare il deposito di materiali che possano diventare rifugio per ratti o altre specie infestanti. Il Comune ricorda che i materiali derivanti dalla pulizia dovranno essere smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia ambientale e al regolamento per la disciplina della raccolta rifiuti.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro a un massimo di 309. L’ufficio ambiente potrà inoltre richiedere l’adeguamento alle prescrizioni entro un termine stabilito. Il Comune confida nella collaborazione di tutti.