Tre gare di ciclismo. In ricordo di Pratesi

Iniziativa del Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo presieduto da Alessandro Becherucci con la piena approvazione del Comitato Regionale Toscana per ricordare Piero Pratesi, la motostaffetta di scorta tecnica del Gruppo Motociclisti Pistoiesi, morto a seguito del tragico incidente stradale durante la gara juniores di Stabbia dello scorso 4 maggio. È stata indetta una Challenge riservata alla categoria allievi (15-16 anni), su tre gare organizzate dall’O.Ci.P. Organizzazione Ciclsitiche Pistoiesi (la prima, il Trofeo Società Pistoiesi, già disputata domenica scorsa ad Albinatico), la 70esima Coppa Giancarlo Bonechi in programma a Traversagna il 25 maggio, e la 61esima Coppa Lando Vinicio Giusfredi che si svolgerà il 3 agosto a Vangile di Massa Cozzile.

Si tratta di un trittico di gare per le quali il compianto Piero Pratesi era impegnato attivamente nelle vesti di organizzatore oltreché di addetto ai lavori al seguito delle stesse. Si terrà conto dei primi 10 classificati di ogni gara (16 punti al primo fino ai 2 punti per il decimo). In caso di parità di punti, conterà il numero delle vittorie ottenute, e nel caso di ulteriore parità, conteranno i migliori piazzamenti conseguiti. Al termine della Challenge Piero Pratesi saranno premiati i primi cinque allievi della classifica. Visto il risultato della gara Trofeo Società Pistoiesi di domenica ad Albinatico in testa alla classifica si trova Niccolò Nieri (Fosco Bessi-Donoratico) con 16 punti seguito da Baccini con 14, Bacci 12, Pascarella 10, Pierazzuoli 8, Sanesi 6, Fratoni 5, Caorsi 4, Tarabori 3 e Leonetti 2.

Piero Pratesi, 66 anni, residente a Montecatini, nella zona della Biscolla, è morto domenica 4 maggio a Cerreto Guidi durante un servizio di moto-staffetta a una gara giovanile di ciclismo. Con la moto, mentre faceva la staffetta, si è scontrato con un furgone. Il mezzo a quattro ruote era entrato (non si sa come, c’è l’inchiesta in corso) dentro il percorso di gara. Motociclista esperto, non ha potuto evitare l’impatto fatale. Piero Pratesi era amato da tutti. Ha abitato per tanti anni poco sopra Vangile ed era conosciuto e stimato da amici e coetanei. Oltre ad avere una grande passione per il ciclismo, ormai da tempo era un volontario nell’organizzazione della Festa a Croci nella quale si impegnava in modo instancabile e con grande dedizione. Uno dei punti di riferimento del gruppo. Era andato in pensione di recente. Da sempre lavorava come idraulico ed era molto ricercato per la sua professionalità.

An. Mann.