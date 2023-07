Una serata a tutto sport in città Torna "Fit Lab Urbano", prove al via

Quarta edizione a Pistoia per lo street workout di "Fit lab Urbano, pillole di sport e benessere in città". Mercoledì 19 luglio, con ritrovo per tutti i partecipanti fissato alle 18 e 30 di fronte al Parterre in Piazza San Francesco, prenderà avvio la quarta edizione dell’evento ideato e promosso da MSP Toscana in collaborazione con Mia’s Communication e in media partnership con UAU Magazine.

Fit Lab Urbano è un format di fitness itinerante che ha la finalità di promuovere benessere inclusivo con il coinvolgimento della cittadinanza mediante figure tecnico-sportive del territorio che permettano di attivare una serie di iniziative ludico motorie in grado di far interagire le diverse identità socio culturali. L’evento è patrocinato dal Comune di Pistoia per valorizzare il tessuto urbano. Gli esercenti di Porta al Borgo e Piazza San Francesco, in particolare Frisco Burger Pantera Rosa Gelateria, Bruno Corsini Confetteria, Farmacia Scorcelletti, La Bottega del Lievito, Dott iPhone, Maoriland Viaggi, Ottica Fotorama, Siculì Bistrò e Slow Coffee Pistoia hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa cercando di contribuire al meglio arricchendo di dettagli l’iniziativa.

La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati di Fitness, ai centri sportivi del territorio ma più in generale a tutti i cittadini vogliosi di sperimentare sport, divertimento e benessere. Infatti le sessioni di fitness e le discipline previste saranno possibili anche per chi non è necessariamente già allenato o inserito in contesto sportivo, perché lo scopo è quello di rendere la città un contenitore di benessere costante e renderla vivibile in modo sano.

La serata di street workout inizierà col ritrovo alle ore 18.30 di tutti i partecipanti di fronte al Parterre. Una volta ritirato il kit al costo di 15 euro comprensivo di quota di partecipazione, cuffie, maglietta e gadget, seguirà con le tappe nel cuore della città. La chiusura del percorso sarà di nuovo Piazza San Francesco con una sessione finale di "benessere". Per adesioni e informazioni sulla manifestazione è possibile contattare Jasmine Morelli al 3494464870. Street Workout Italia, che ha come sponsor Kellog’s Italia, è un tipo di format nazionale di fitness musicale che prevede il suo svolgimento all’aperto, e che offre la possibilità di trasferire musica e voce ai partecipanti attraverso le cuffie fornite in dotazione, dal coach a grandi gruppi di persone, permettendo di unire e coinvolgere tutti, veicolare ritmo, informazioni e istruzioni.

Gabriele Acerboni