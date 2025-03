Una piazza tappezzata di coperte. Lavori a maglia contro la violenza: "Favoriamo il riscatto delle donne"

PISTOIADomani, sedici marzo, piazza del Duomo, Pistoia. Parte da qui quel gigantesco "no" collettivo alla violenza sulle donne che s’indentifica in quella grande mobilitazione promossa da Viva Vittoria Pistoia. Risultato di quella chiamata lanciata nei mesi scorsi? Una letterale invasione della sede associativa di via Ripa del Sale 5 di coperte di maglia realizzate da singoli, gruppi, associazioni, scuole localizzate ovunque nella provincia di Pistoia (ma non solo), quelle stesse coperte – più di quattromila – che domani tappezzeranno la piazza. Un primo obiettivo che può dirsi non solo centrato ma persino superato e che ora lascia spazio al prossimo, quello che si appella alla città.

Nella giornata di domani dalle 9 alle 19 infatti chiunque potrà adottare la sua preferita tra le coperte scegliendo così di sostenere il progetto "La valigia delle possibilità" promossa dal centro antiviolenza Aiuto Donna di Pistoia, per tendere concretamente una mano alle donne e favorire il loro riscatto. La ‘corsa’ è stata ufficialmente lanciata nell’aprile 2024, insieme proprio Sonia Mariani della Cetl Caript e Rossella Biagini, vicepresidente Anteas Pistoia assieme a Viva Vittoria odv, con una importante quantità di donazioni arrivata già nell’estate scorsa, complice il peregrinare di paese in paese, di sagra in sagra di Sonia, Rossella e le altre.

La nostra piazza è una delle quaranta che ospiterà analogo evento, con un numero di quadrati a maglia tale da far valere all’evento pistoiese la qualifica di terza città per numero di coperte raccolte. Un primato che può riempire di orgoglio gli organizzatori.

"Abbiamo scelto il fare a maglia quale strumento per concretizzare questo progetto – ha raccontato la presidente e fondatrice di Viva Vittoria Odv, Cristina Begni – quale metafora di creazione e sviluppo di sé. Si è dimostrato un tramite perfetto, perché è un’attività creativa ancora molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti evoca immagini familiari e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione". A sostenere sin dalla prima ora questa bellissima iniziativa anche Conad Nord Ovest che nelle scorse settimane ha moltiplicato la solidarietà con l’iniziativa promossa sulla spesa: aggiungere un euro per sostenere la causa Viva Vittoria.

"Siamo orgogliosi di continuare a ribadire il nostro impegno, insieme a Fondazione Conad Ets, a sostegno di Viva Vittoria e della nostra comunità – sono state le parole di Adamo Ascari, amministratore delegato Conad Nord Ovest -. Insieme ai nostri Soci perseguiamo l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto, impegnandoci a generare un impatto positivo e a rafforzare i legami nelle nostre comunità. Questa, come altre iniziative di cui ci facciamo promotori, vogliono sensibilizzare e portare vicinanza a tutte le vittime di violenza e abusi, coinvolgendo anche i nostri clienti sensibili a questi importanti temi. L’evento sarà accompagnato da una mostra che avrà l’obiettivo di celebrare tutti coloro che stanno lavorando alacremente e con grande passione alla realizzazione di quest’opera". Per chi avesse richieste o dubbi attorno all’evento di domani, questi sono i contatti: 339.5495109 (Rossella), 335.1334036 (Sonia) o [email protected].