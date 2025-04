Una Pasqua al completo. Gli hotel saranno pieni: "Si rivitalizza la città"

Tutto esaurito. Alberghi pieni, a Pistoia, per il weekend di Pasqua e per il ponte del 25 aprile. Questa la fotografia scattata da Confcommercio, che ha intervistato una serie di strutture associate. Quello che emerge è che, mentre a Pasqua a prevalere saranno gli italiani, per il ponte sono invece attesi per la maggior parte turisti stranieri. La tendenza? Si va da quelli lunghi alle visite flash.

"Siamo praticamente al completo – dice Veronica Bozzi, di Villa Cappugi – perché le camere in hotel sono tutte prenotate, e lo stesso sta per avvenire per i sedici appartamenti che abbiamo a disposizione da quest’anno. Arriveranno molti italiani, per piacere e per ricongiungimento familiare, ma si cominciano a vedere anche gli stranieri, che stanno capendo, in generale, quanto sia vantaggioso frequentare la nostra città in periodi che non siano di alta stagione".

A confermare la nuova tendenza dei pernottamenti è Sara Pasquetti, di Palazzo 42: "Le prenotazioni sono andate molto bene. A Pasqua avremo per la maggior parte italiani, mentre per il ponte aspettiamo più turisti stranieri. Scelgono di rimanere per 4-5 notti, oppure per 1-2, un trend che è cambiato rispetto all’anno scorso".

Per Nicola Giuntini, della residenza Il Battistero: "Il soggiorno medio sarà di 3 notti e accoglieremo in prevalenza coppie di persone. Siamo pieni sia per Pasqua che per il Ponte, ma devo evidenziare che il lavoro vero, sia business che pleasure, è ricominciato veramente soltanto due settimane fa. Il nodo resta sempre il solito: serve un lavoro più efficace per la promozione della città". Anche Dominga Bettaccini, che parla per Villa Giorgia, esprime soddisfazione: "La nostra struttura non è molto grande, le diciotto camere che abbiamo a disposizione sono al completo, come un anno fa".

"Queste festività – è il commento di Confcommercio – rappresentano sempre un momento in grado di rivitalizzare la città, grazie ai molteplici significati che contengono. Si tratta di periodi in cui le persone possono prendere una pausa dal lavoro, in cui celebrano un importante appuntamento religioso, oppure decidono di raggiungere parenti che non vedono da tempo. Tutti questi fattori determinano il successo di questo periodo, che si manifesta come un toccasana per le strutture ricettive, per i pubblici esercizi e per il commercio".