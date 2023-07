Una "Notte Gialla" come l’allegria Quarrata invita tutti alla sua festa

Gialla come il colore dell’estate e dell’allegria: è il motivo per cui l’amministrazione comunale di Quarrata in accordo con i commercianti ha deciso di chiamare "Notte gialla" l’iniziativa che dopodomani, sabato 8 luglio, vedrà la città dalle 19 fino a tarda notte animata da musica dal vivo, dj set, street food, giochi per bambini, artisti di strada, negozi aperti e tante proposte di intrattenimento. Finanziata dal Comune di Quarrata e promossa con il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Pistoia, la Notte Gialla è patrocinata da Regione Toscana e Camera di Commercio di Pistoia e Prato. Gli eventi saranno dislocati per tutto il centro cittadino, con un percorso segnalato da delle "orme gialle" per indicare le zone di maggiore animazione. Protagoniste saranno soprattutto le piazze: in piazza Risorgimento sul palco salirà la Smile live band, in piazza della Vittoria la Coconutz rock band, la piazzetta del Gatto sarà dedicata alle discipline olistiche con Talamelayoga, mentre piazza Fabbri sarà un’arena per il beach volley del comitato dei rioni. Anche l’arte avrà un ruolo importante, con l’esposizione al polo tecnologico a cura dell’associazione Magnificoingegno Arci Quarrata e con un’estemporanea di pittura aperta a tutti sul lungo Fermulla, mentre nel giardino dell’asilo Caramelli lo scultore del legno Diego Sarti coinvolgerà grandi e piccini in una performance. Tanti poi gli eventi, con la musica e le esibizioni, lungo via Montalbano. Il programma completo della Notte gialla è consultabile con la mappa interattiva sul sito del Comune di Quarrata.

"Spero di vedere tantissimi miei cittadini per la strade di Quarrata – ha detto il sindaco Gabriele Romiti –. Sono sicuro che sarà un evento che appassionerà i grandi ma anche i piccoli". Proprio per i bambini fra l’Area Lenzi e Piazza della Costituzione verrà allestita l’area con due gonfiabili e una pista con quad elettrici. Intanto bar, gelaterie, pizzerie e ristoranti rimarranno aperti fino a notte inoltrata promuovendo vari eventi all’interno e all’esterno dei loro locali. "Ringrazio l’Ufficio Turismo del Comune di Quarrata per il grosso impegno nell’organizzazione della Notte Gialla – ha detto l’assessore al Turismo Mariavittoria Michelacci – invitiamo tutti a venire nella nostra città in questa notte di festa".

Daniela Gori