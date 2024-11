Una notte di magia e meraviglie a Bottegone

Incredibili magie tra pappagalli e incantesimi, dove oggetti e animali addestrati come ara Severa, ara Ararauna, Inseparabili o Lori arcobaleno appaiono e scompaiono. Oppure strani rumori d’ignota provenienza, così evocativi e perfetti da risultare impossibile che siano prodotti dalla bocca di un uomo.

Oppure ancora: l’intramontabile fascino delle bolle di sapone, più o meno giganti poco importa, ma comunque bellissime perché capaci di trasformarsi in altro da sé e trascinare in un mondo sospeso straordinario dove tutti si può tornare bambini.

È un pieno di meraviglia – e questi indizi non sono che un piccolissimo assaggio – quello che si potrà fare alla Capannina di Bottegone (via Fiorentina 626) con la decima edizione di Magicus-Festival della magia di Pistoia fissato per sabato 23 novembre con due appuntamenti, il pomeridiano alle 16 e il serale alle 21. Il format è quello che da dieci anni piace e convince ed è un mix equilibrato tra divertimento e tante sorprese fra maghi, prestigiatori, Illusionisti, fantasisti diversi ogni anno, il tutto corredato da stacchetti di ballo a cura della Scuola Smile Dance School a tema, ovviamente, magico. Il "Magicus" si conferma anche in questa edizione evento per tutta la famiglia con ben sei artisti di fama internazionale ad alternarsi in uno show unico. Oltre a Magic Goldman, al secolo Stefano Fortino ideatore e produttore di questo festival che offrirà al pubblico una performance che mischia magia classica a magia moderna, saranno cinque i protagonisti della giornata a partire da Lupis, presentatore, per proseguire con Gigi Speciale e i suoi pappagalli e Alberto Caiazza il rumorista famoso in tutta Italia per le sue partecipazioni in tv.

Spazio poi a D’Artagnan, il tre volte campione del mondo di bolle di sapone con tre Guinness World Records certificati dalla sede di Londra per la dimensione e le forme delle sue bolle di sapone, con un’abilità rara a costruire attrezzi e strumenti che gli consentono di proporre uno spettacolo davvero unico nel suo genere.

A chiudere la rosa degli ospiti Calandrino and Partner che con la sua magia fantastica racconterà la storia di Mary Poppins. Come detto, l’appuntamento è dedicato a bambini e famiglie, e vuole in qualche modo creare un "antipasto" alla magia che tradizionalmente si respira nel clima natalizio che seguirà.

Pur mancando ancora diversi giorni allo svolgimento del festival, in considerazione dei sold out macinati nelle passate edizioni, il consiglio è di assicurarsi un biglietto per partecipare a uno dei due spettacoli. I prezzi sono di 12 (adulti) e 10 euro (dai 3 ai 10 anni). Per informazioni, prenotazioni di biglietti o acquisti è possibile chiamare Stefano al 347.6538136 o scrivere una mail a [email protected].

l.m.