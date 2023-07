Una mini edicola a Le Lame Con l’insegna dipinta a mano E gli anziani leggono i giornali

Alla Rsa Le Lame è stata allestita una ‘succursale’ dell’Edicola delle meraviglie, dove gli anziani ospiti possono prendere direttamente un giornale o esercitarsi nei cruciverba. In un angolo di una sala polivalente c’è un piccolo tavolo con il quotidiano La Nazione e alcune riviste, mentre da un pannello appeso al muro un ritratto di Alice Guerriero, giovane proprietaria dell’edicola, con il volto incorniciato dai capelli ricci e illuminato dal grande sorriso che la contraddistingue. Dà la sensazione di avere la giovane edicolante lì sul posto, ad accogliere i nonni che possono ritrovare un piccolo momento di quotidianità. Sul pannello c’è pure ‘l’insegna’, dipinta a mano: ‘Edicola delle meraviglie’. L’idea è delle animatrici de Le Lame, Silvia Melani e Licia Gonfiantini, sempre alla ricerca di nuove iniziative per rendere più piacevole il soggiorno degli anziani ospiti. "La Rsa Le Lame è abbonata a La Nazione – raccontano Silvia e Licia – che ci viene consegnata ogni giorno da Alice Guerriero dell’Edicola delle meraviglie, che si trova qui vicino, nella piazza davanti al municipio. Alice porta sempre in dono anche qualche rivista, magari dove gli anziani possono trovare cruciverba o passatempo. Recentemente abbiamo pensato di creare questo piccolo angolo dedicato all’edicola. "Così gli ospiti che sono in grado di leggere e recarsi in autonomia a questa sorta di edicola, possano farlo da soli, scegliere cosa leggere e assaporare un senso di quotidianità. L’idea è stata accolta dalla gestione della struttura e risulta apprezzata dagli ospiti, che noi cerchiamo di agevolare suddividendo le pagine nazionali, la cronaca locale, lo sport e gli inserti". Licia e Silvia hanno chiesto a Enrichetta Carta, addetta alla segreteria de Le Lame, con il talento della pittura, di realizzare il ritratto di Alice per metterlo nell’angolo-edicola, in modo da rendere percepibile la presenza dell’edicolante, che è molto affezionata alla Rsa aglianese. L’artista ha realizzato un simpaticissimo ritratto. "Per me è un onore immenso – esulta Alice Guerriero –. Le splendide animatrici hanno deciso di creare per tutti gli ospiti ‘un’edicola’ dove i nonnini possano recarsi in tutta sicurezza e leggere le riviste e i giornali che la mattina consegno. Mi ha fatto veramente piacere quando le ragazze sono venute in edicola per scattarmi una foto e farmi fare un ‘ritratto’ dove, sinceramente, sono meglio della ‘me’ reale". La Rsa Le Lame da marzo è gestita da due nuove cooperative: Proges di Parma e Il Borro di Firenze. La nuova coordinatrice è Sara Fabrizio, gli operatori sono rimasti gli stessi.

Piera Salvi