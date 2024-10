Una guida per genitori. Il libro di Petrucciani

Si intitola "Educare senza perdere la calma. Guida pratica per genitori" (Harper Collins, 2024) il libro della pedagogista Erica Petrucciani che verrà presentato oggi alle 18 alla libreria Lo Spazio di Pistoia. Petrucciani è pedagogista, formatrice ed esperta di processi educativi e relazioni familiari. Si occupa di educazione all‘affettività e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo attraverso formazioni mirate per genitori, insegnanti e minori. Svolge consulenze e sostegno alla genitorialità adottiva. Oggi sarà in dialogo con Donatella Giovannini.