Una giornata di sport per tutti. Torna l’iniziativa ’Disabile chi?’. La parola d’ordine è inclusione

Venerdì 23 maggio torna a Chiesina Uzzanese ’Disabile Chi ??!!’, giornata di sport inclusivo. L’evento torna dopo dieci anni e ha ricevuto il grande apprezzamento del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di un’iniziativa che permette a tanti giovani con disabilità di poter sperimentare pratiche sportive e rappresenta una giornata molto importante anche per le loro famiglie. Alla presentazione dell’evento, si sono susseguiti diversi interventi, e le belle immagini delle precedenti edizioni, con la curiosità di vedere una giovanissima Bebe Vio, a Chiesina Uzzanese nel 2013, quando ancora non aveva raccolto gli straordinari successi che hanno caratterizzato la sua carriera, costellata di medaglie e riconoscimenti.

A fare gli onori di casa il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti che ha sottolineato gli aiuti ricevuti e ha fatto una lunga lista di ringraziamenti. "La Banca di Pescia e Cascina, Shalag, Sara di Gadget Solution, gli amici della Fiera degli Uccelli, i ragazzi di Fare Rete, tutti i volontari spontanei che parteciperanno. Un ringraziamento particolare va alla dirigenza scolastica , ai vertici della Società della Salute con tutti i gruppi i centri operativi. Per il titolo abbiamo scelto dall’inizio una frase provocatoria, che vuole essere una affermazione di principio per queste persone che abbiamo sempre considerato molto, dal momento che è sempre stato un punto importante del nostro programma elettorale. Per i ragazzi questa è una grande opportunità e ci fa piacere sapere che molti campioni paralimpici hanno preso spunto proprio da iniziative come la nostra per iniziare il loro percorso".

Ricco il programma della giornata del 23 maggio, con tante iniziative dalle 9 alle 20. Si parte con il coinvolgimento degli alunni della scuola secondaria di primo grado presso il centro sportivo Dante Benedetti. Dalle 15,30 esibizioni e attività sportive al centro Benedetti, al parco pubblico e al campo di calcio Bramalegno. Alle 18,30 verrà inaugurata la nuova area gioco ’Chiesina gioCAA’, progetto realizzato dall’ufficio tecnico comunale, con il contributo della Regione Toscana, nel parco Oriana Fallaci.