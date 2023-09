Una giornata di festa alla casetta Pulledrari

"Festa per la Casetta Pulledrari", a San Marcello Piteglio: l’appuntamento è per oggi dalle 14 alle 18. La Foresta del Teso è il tema di una manifestazione "Festosa", come viene definita dagli organizzatori, per chiederne la riapertura dopo 10 anni dalla cessazione dell’attività. Quella della Casetta, eccezionale punto di confine tra il mondo dell’asfalto e quello del bosco, è una storia travagliata. Come racconta nel suo Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Emanuele Repetti, la tenuta, di proprietà regia, era "destinata alla propagazione di una nuova abetina", ed era utilizzata nel periodo estivo per il pascolo e l’allevamento delle "regie razze cavalline" per il resto dell’anno di stanza nella tenuta di Coltano nella macchia di S. Rossore, tra Pisa e Livorno. Nel 1954 venne affidato al Cai che ne conservò la gestione per diversi anni. Dopo la lunga chiusura, dovuta a un contenzioso tra la proprietà e il gestore, una volta che il Demanio regionale ne è rientrato in possesso, lasciando il problema nelle mani dell’Unione dei Comuni, ci sono stati tentativi di rianimazione, fino questa estate, con il bando per l’affidamento andato deserto. Così, un gruppo di associazioni composto da: Pro Loco, Pubblica Assistenza, Cai Maresca, Sci Montagna Pistoiese, Nuoto Montagna Pistoiese, Silvano Fedi, Marcia Verde, Comune di San Marcello Piteglio e altre, hanno organizzato questa giornata con lo slogan: "Vogliamo bene alla Casetta, vogliamo che torni a vivere". Andrea Nannini