Una giornata a dipingere sul lago Al Santonuovo torna l’ex tempore

L’intenzione è quella di replicare lo strepitoso successo della prima edizione, settembre 2022, sia come partecipazione all’evento che come qualità delle opere realizzate dagli artisti che avevano gioisamente invaso la splendida cornice del Lago del Santonuovo. Dunque le iscrizioni a "Santonuovo in arte" sono aperte per l’estemporanea di pittura e scultura en plein air al il Lago di Santonuovo, ideata dall’artista e organizzatrice di eventi quarratina Barbara Pratesi, con l’associazione "I colori nel silenzio". L’appuntamento per il concorso, rivolto a tutti, sia artisti professionisti che amatori, che potranno partecipare a 2,4,6,8 mani, quest’anno è per domenica 10 settembre, alle ore 10 al Lago, dove i concorrenti potranno distribuirsi scegliendo i punti che preferiranno. La partecipazione è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Associazione "I Colori nel Silenzio". Agli artisti di ogni età basterà compilare il modulo scaricabile dalla pagina Facebook di Barbara Pratesi o da quella dell’associazione e inviarlo a [email protected]; per informazioni 348.5644670. I quadri e le sculture verranno valutate dalla giuria che sarà composta da Barbara Pratesi, Giacomo Innocenti (antiquario) Elena Fabbri (insegnante e scenografa), Massimo Mandarò (pittore e gestore del Lago), Lorenzo Enrico Gori (giornalista di Tvl); Marzia Tesi (arte e immagine); Massimo Cappelli (pubblicitario ed editore di NoidiQua), Lucia Agati (giornalista de La Nazione). Le opere non dovranno riportare la firma dell’autore, che dovrà essere consegnata allegando sul retro del quadro una busta chiusa con i dati dell’autore e il titolo dell’opera. Firma e titolo verranno apposte dall’autore solo dopo il giudizio della giuria. Alle ore 16.30 stop ai concorrenti, che esporranno le opere al pubblico e ai giudici. Alle 17.30 circa saranno annunciati i nomi dei vincitori. A premiarli sarà il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti.

"Lo scorso anno è stato un successo inaspettato, la riprova che l’arte unisce e manifestazioni come questa, stimolando la creatività, fanno bene allo spirito e portano condivisione – spiega Barbara Pratesi – . Si era creato subito un bel clima tra i partecipanti, complici l’atmosfera del lago e dell’ambiente, immerso nella natura. Mi auguro che anche quest’anno si iscrivano tante persone, noi apriamo le porte a tutti, perché l’arte è espressione dell’anima di ciascuno di noi, e tutti hanno qualcosa da esprimere, ciascuno con le proprie capacità".

Daniela Gori