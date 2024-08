Una gara di solidarietà al bar del centro

È stata grande la partecipazione della comunità della cittadina di Monsummano alla tragedia che ha colpito la famglia della piccola Rosa Adele Mennitto. Grande la commozione e il dolore per un fatto che ha lasciato tutti sconvolti. E così è sono partite spontaneamente le iniziative e le manifestazioni di affetto, che la comunità monsummanese ha voluto dedicare ai familiari della piccola bambina in questi giorni, soprattutto nella giornata di sabato, quando c’è stata appunto la celebrazione del funerale. Tra queste vi è anche una raccolta fondi per la famiglia, che i genitori degli alunni della scuola "Martini", che la bambina frequentava, hanno fatto partire.

Il barattolo per poter contribuire, si trova presso il bar Centrale di Monsummano, ed è stato riempito veramente da tante persone, che sono presenti lì, o che passano di proposito per poter lasciare qualcosa al suo interno. Molte di queste lo hanno fatto discretamente, colpiti da quanto è successo. Qualcun altro ha messo anche una dedica sul piccolo quaderno posto accanto, anche per far sentire la propria vicinanza alla famiglia della bambina. Parole per commentare quanto è successo, se ne sentono giustamente poche a giro per la città, anche perché il fatto ha lasciato veramente sconvolti tutti. La raccolta dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni, visto anche la grande partecipazione ed adesione all’iniziativa, che c’è stata non appena è partita.

Simone Loiacono