Una corsa per la vita. Scuole e forze dell’ordine per la sicurezza stradale

Tradizionale appuntamento conclusivo per il trofeo "Una corsa per la vita", organizzato oramai da 38 anni dall’Istituto "De Franceschi-Pacinotti" di via Dalmazia, che prevede una prima parte autunnale dedicata alla corsa campestre negli spazi della scuola e, successivamente, una seconda giornata dedicata alla sicurezza stradale dal titolo "Sulle ruote con la testa". Il tutto, grazie alla presentazione della docente Monica Pisaneschi e di Marco Leporatti, si è svolto all’interno del teatro "Mauro Bolognini" in collaborazione con Polizia Stradale e Polizia Municipale di Pistoia per andare a creare una riflessione con gli studenti sul tema dell’educazione stradale e, in particolare, sull’etica dei comportamenti ed il rispetto delle regole.

I saluti istituzionali della giornata sono stati affidati alla dirigente scolastica, Barbara Paggetti, ed al presidente della "Fondazione Barone de Franceschi" Fabio Fondatori. In questa mattinata di dibattito, molto partecipato, le scuole coinvolte oltre all’agrario-Pacinotti sono state anche "Einaudi", "Filippo Pacini" e liceo scientifico "Amedeo di Savoia" per quanto riguarda il capoluogo, il liceo "Coluccio Salutati" di Montecatini Terme e l’istituto comprensivo "Sestini" di Agliana visto che il progetto è rivolto anche agli studenti di terza media.

Durante l’incontro, sono stati proiettati filmati e slide che hanno messo in evidenza le principali cause di incidenti soprattutto sulle strade pistoiesi, mettendo in risalto quelli che sono stati i sinistri avvenuti nel corso del 2023, ben 507, con il coinvolgimento complessivo di oltre mille persone. "A tutti voi ragazzi possiamo dire una cosa semplice ma, al contempo, decisamente complessa e cioè che, diversamente dai videogiochi, la vita vera è una sola – ricorda il commissario Andrea Coppini, dirigente della sezione provinciale della Polizia stradale – occorre avere consapevolezza dei propri limiti e un’adeguata percezione dei rischi".

Per commentare le cause principali degli incidenti nella viabilità urbana ed extraurbana sono stati interpellati gli ispettori di Polizia Municipale Stefania Nunziante e Federico Michelotti, mentre per la Stradale è stata la volta dei poliziotti Francesco Albanese, Davide Bartolotta e Roberta Minuti. In questi frangenti ci si è concentrati anche sull’impatto che i nuovi mezzi, in special modo i monopattini, stanno avendo sulle strade cittadine. Dal palco hanno poi raccontato le loro esperienze sportive e di vita il pilota di rally, nonché titolare della nota azienda valdinievolina La T Tecnica, Paolo Moricci, coinvolto sul tema dal progetto di "Insieme per il sociale" portato avanti dal Pistoia Basket 2000. E anche Alessandro Ferretti dell’associazione "Sotto Gamba Game", contro ogni barriera fisica, psicologica e architettonica.

S.M.