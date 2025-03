Un viaggio nella scienza. Serata sulla tavola periodica

Stasera, alle ore 21, al centro Nerucci, incontro di divulgazione scientifica aperto a tutti sulla "Tavola periodica degli elementi" vale a dire sui "mattoni dell’universo" spiegati nello spirito di Primo Levi e della sua straordinaria raccolta di racconti intitolata appunto "Il sistema periodico". La serata fa parte di un ciclo di incontri intitolato "Sapere, segni, sistemi" che vuole essere "un viaggio sorprendente tra numeri e numerabili, linguaggi e tecnologia" . Lo scopo è suscitare passione e interesse per gli argomenti scientifici e per il metodo della scienza con un occhio attento alle novità tecnologiche del momento. Il ciclo è promosso dal Gruppo Culturale WoOAss, che sta per "William of Ockham Association" di Pistoia, con il patrocinio del Comune di Montale. Il prossimo incontro, il 10 aprile, sarà una breve lezione di astronomia a cura dell’Associazione Astrofili di Quarrata. Seguirà, il 24 aprile, una serata dedicata ai Bitcoin, il cosiddetto "oro digitale". L’8 maggio serata sui numeri: "Astrazione e prassi sull’idea del numero e del contare", il 22 maggio un dialogo sull’intelligenza artificiale, il 5 giugno sulle parole (etimologie, figure retoriche, palindromi ed altre questioni di linguistica), il 19 giugno sulle onde gravitazionali "nuovissimo e sorprendente modo di guardare l’universo".

Il ciclo è iniziato il 27 febbraio con un incontro sui nomi delle stelle. WoOAss è un gruppo culturale formato da circa cento persone, molte residenti in provincia di Pistoia, altre sparse in tutta Italia.

Giacomo Bini