Un Telefono Amico per gli Anziani a Pistoia: Sos Estate

Anche quest’anno dal primo agosto è stato attivato "Sos Estate", il numero telefonico dedicato agli over 60 per ricevere sostegno, informazioni e assistenza nel periodo più caldo dell’anno. Fino al 31 agosto, dunque, è possibile contattare AnzianInforma allo 0573 505243, tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 20 per indicazioni e orientamento su attività, servizi e proposte di socializzazione presenti sul territorio dedicate alla terza età. Anzianinforma è un servizio telefonico attivo tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11.30, che nel mese di agosto viene potenziato per poter offrire uno strumento di vicinanza e di aiuto a gli anziani che restano soli.