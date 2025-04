Un successo per la Maratonina del Partigiano

A Bonelle il circolo Arci in collaborazione con Anpi ha celebrato la Liberazione con la storica Maratonina del partigiano, giunta alla 49esima edizione: la partenza degli atleti alle ore 9 e la premiazione alle 11, sempre al circolo. Il primo arrivato, Domenico Passuello della Sempredicorsa Asd, ha impiegato 43 minuti e 19 secondi a percorrere i 13 chilometri che si snodano tra Bonelle, Ramini, San Pantaleo, fino a sconfinare nel comune di Serravalle e ritorno. Prima arrivata delle donne in 49 minuti e 19 secondi Mihaela Robu della Silvano Fedi. A tutti i partecipanti, 270 competitivi e 250 amatoriali, è stata donata una pianta, offerta dai vivaisti pistoiesi.

Come da tradizione, dopo il pranzo sociale al circolo, alle 16 si è svolta la commemorazione della partigiana Modesta Rossi, nella piazza a lei dedicata a Bonelle 80. Infine, come di consueto ogni 25 aprile, il corteo si è avviato in località Montechiaro a Vinacciano, dove si trova il monumento alla memoria dei due giovani eroi partigiani Silvano Fedi e Giuseppe Giulietti, trucidati dai fascisti nel 1944, e il cippo proprio nel punto in cui avvenne l’uccisione. A commemorare i due giovani partigiani sono stati Carlo Bonacchi presidente Anpi sezione Bonelle, Nicola Giudice del circolo Arci, e Renzo Corsini, ex partigiano classe 1936, figura storica dell’Anpi Pistoia che ha raccontato la storia di Silvano Fedi. Al termine della manifestazione per tutti i presenti una merenda è stata offerta dalla sezione Soci Coop Pistoia e dal circolo Arci Bugiani.

