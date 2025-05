Un respiro d’oriente alla Magia. Il Tai Chi accanto a Buren. Ritrovare l’armonia nel bosco

Secondo appuntamento, sabato 10 maggio, alle ore 15.30, di "Camminando per sentieri 2025". Nel bosco di villa la Magia, i partecipanti avranno l’occasione di praticare il Tai Chi, chuan, un’antica arte marziale cinese che favorisce il benessere di corpo e mente, aiuta a rilassare le tensioni, migliorare la postura e centrare il Qi, l’energia vitale che scorre all’interno dell’organismo. Il Tai Chi chuan si riferisce alla costante alternanza dei principi Yin e Yang e aiuta, con i movimenti fluidi e sinuosi, a ritrovare l’armonia e la forza. Sarà dunque un pomeriggio di relax a cura di 4Passi.one. L’attività sarà completata da esercizi di respirazione camminando nel verde del bosco e stimolando i sensi su un percorso ad anello della lunghezza di circa 2,5 chilometri di difficoltà T (adatto a tutti). Non è richiesta alcuna esperienza precedente, all’evento possono partecipare anche principianti proprio perché il concetto di base è quello di passare un momento di raccoglimento interiore, camminare e assaporare le peculiarità dell’ambiente circostante. "Camminando per sentieri 2025" è un ciclo di escursioni a passo lento per esplorare il territorio di Quarrata, scoprire i suoi colori e sapori e ammirare le sue bellezze naturali e paesaggistiche. L’iniziativa è promossa dal Comune di Quarrata e Ufficio Turismo e Promozione del territorio in collaborazione con Appennino Slow, Ecoistituto delle Cerbaie, 4.Passi one e Terre Toscane Trekking. Il ciclo comprende in totale nove escursioni, nelle quali i partecipanti sono accompagnati da una guida ambientale, per vivere e conoscere le zone naturali che ci circondano, i loro spazi a volte meno noti ma ricchi di storia, ed è un’occasione anche per scoprirne gli aspetti legati oltre che alla vegetazione anche alle tradizioni.

Il ritrovo è alle 15,30 davanti a Villa la Magia, vicino alla installazione di Daniel Buren "Muri Fontane a 3 colori per un esagono". L’attività non richiede particolari attrezzature: sono necessarie scarpe con suola scolpita, abbigliamento comodo e a strati adatto alla stagione, acqua, un repellente per le zanzare. Prenotazione obbligatoria. Prezzo dell’escursione: 5 euro da pagare alla guida. Per prenotazioni contattare il 338.3119554 (Valentina Marinai) o scrivere a [email protected].

D.G.