Un poster per la pace, premiato Tommaso

Grandi emozioni sabato scorso al Centro tecnico federale di Coverciano per la premiazione di Tommaso Begliomini, vincitore del concorso "Un poster per la pace" per la Toscana, anno 2024-2025. Tommaso è aglianese e frequenta la classe seconda B della scuola media Bartolomeo Sestini. "Una esplosione di pace ci salverà" è la frase che accompagna il suo disegno, con una colomba che avvolge una bomba e ne impedisce l’esplosione per far uscire un mondo a colori vivaci. Con queste immagini, Tommaso auspica un mondo fatto di pace, gioia e speranza. Il concorso un "Poster per la pace" organizzato dal Lions Club International e realizzato in ambito locale dal Lions Club Quarrata Agliana pianura pistoiese, ha come titolo per l’anno 2024-2025 "Pace senza limiti". L’obiettivo è coinvolgere gli adolescenti tra gli 11 e i 13 anni, affinché esprimano in maniera creativa la loro visione di pace, favorendo la tolleranza e la comprensione tra le diverse culture. La premiazione di Tommaso è avvenuta durante la terza riunione consultiva del distretto 108La (che comprende la Toscana), svoltasi a Firenze nel Centro di Coverciano, "Casa degli Azzurri" (poiché lì si riuniscono le nazionali in vista degli impegni internazionali) e che ospita anche il Museo del calcio. A premiare Tommaso Begliomini il governatore distrettuale Lions Francesco Cottini con Antonio Santinacci, presidente del Lion club Quarrata Agliana pianura pistoiese. "Congratulazioni a Tommaso e a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso – ha detto il governatore Cottini –. Un concorso che dimostra quanto i ragazzi hanno da insegnarci". Tommaso Begliomini è l’unico alunno, tra i partecipanti al concorso, che rappresenterà la Toscana alla selezione nazionale del concorso "Un poster per la pace", con l’auspicio che possa approdare anche alla selezione finale. Per il vincitore internazionale c’è un premio di 5.000 dollari e il viaggio alla cerimonia di premiazione che si svolgerà nella sede dell’Onu di New York. Nel distretto Lions 108La c’è stato un significativo numero di adesioni al concorso: 22 club partecipanti con 71 scuole coinvolte. In totale hanno partecipato 6.331 alunni, gli elaborati ricevuti dalla commissione regionale sono 90. Nei comuni di Agliana e Quarrata sono stati circa 350 gli studenti coinvolti. Hanno partecipato il comprensivo Sestini di Agliana e il comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata. I Lions, per questo importante risultato e per il buon livello dei disegni, hanno ringraziato gli alunni, i docenti, i dirigenti e i referenti dei club.

Piera Salvi