"Un poster per la pace", Tommaso Begliomini vince il concorso Lions

AGLIANA

Tommaso Begliomini, alunno di seconda B alla scuola Sestini di Agliana, è stato premiato al concorso internazionale "Un poster per la pace", organizzato dal Lions Club International e realizzato in ambito locale dal Lions Club Quarrata Agliana pianura pistoiese. Il titolo per l’anno 2024-2025 è "Pace senza limiti". L’obiettivo è coinvolgere i giovani di età tra gli 11 ed i 13 anni, affinché esprimano in maniera creativa la loro visione di pace. Gli elaborati prescelti parteciperanno alla selezione nazionale per poi approdare a quella finale. Il vincitore internazionale riceverà in premio 5.000 dollari e il viaggio alla cerimonia di premiazione che si svolgerà nella sede dell’Onu di New York. Quest’anno all’iniziativa hanno partecipato circa 350 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Agliana e di Quarrata. L’Istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana ha partecipato con otto classi, per un totale di circa 200 studenti.

Hanno coordinato il loro lavoro la dirigente scolastica Angela Desideri e gli insegnanti di artistica Stefano Gambini e Irene Giardina che, insieme ai Lions Francesco Zamponi, Enrico Montagni e Stefano Mangè, hanno selezionato il disegno di Tommaso Begliomini della seconda B perché ritenuto più attinente al tema del concorso. La sua opera rappresenta una bomba avvolta da una colomba che impedisce l’esplosione per far uscire un mondo a colori vivaci. La premiazione di Tommaso Begliomini si è svolta nei giorni scorsi alla scuola Sestini, con la dirigente Angela Desideri e una rappresentanza dei Lions, tra cui il presidente del club Quarrata Agliana pianura pistoiese, Antonio Santinacci, il quale si è dichiarato particolarmente colpito dalla capacità espressiva e dalla creatività degli studenti che hanno partecipato al concorso: "È evidente – ha detto Santinacci – che questi giovani hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro. Sono molto orgoglioso che il nostro Club Lions abbia offerto l’opportunità di condividere le loro visioni sul tema della pace".

Piera Salvi