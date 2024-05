Un pomeriggio in allegria con il "Calcino Day". Per un quartiere tutto blu a misura dei più fragili

Un pomeriggio fra divertimento e solidarietà con al centro una vera istituzione sportiva del ritrovo fra amici nelle case del popolo o nei bar: il calcio balilla. L’appuntamento è per domani, sabato 25 maggio, al circolo Arci di Bonelle (via Bonellina 305) per il "Calcino Day", un modo per passare delle ore in allegria e come mezzo di socializzazione.L’evento è organizzato da Agrabah, Fondazione Raggio Verde, il circolo locale e Asd Sport Toscana calcio balilla di Altopascio. Un pomeriggio che rientra all’interno del progetto "Bonelle Quartiere Blu" che ha come scopo la creazione di un intero quartiere di Pistoia, all’interno della frazione stessa, a misura di tutte le persone fragili. Alle 15 si apriranno le iscrizioni mentre l’inizio dei tornei è previsto per le ore 16.

I tabelloni saranno tre: il torneo "Circolo 2vs2", dove chiunque può partecipare, poi c’è il torneo "Special 1vs1" riservato a persone in carrozzina con calcio balilla speciale adattato e poi l’"Arcobaleno 7vs7" con otto squadre composte ciascuna da un componente delle varie associazioni invitate all’appuntamento con, fra le altre, i Vigili del Fuoco e la Pubblica Assistenza Croce Verde.

Dalle 17.30 in poi, inoltre, spazio alla merenda con bomboloni per tutti e dalle 19.30 si potrà cenare alla Casa del Popolo con pasta e pizza. Tutta la cittadinanza è invitata a questa pregevole iniziativa.

S.M.