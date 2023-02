Un ’Pigiama Party’ per guarire da ogni dolore

"Pigiama Party-il gioco dei ricordi", è il titolo dello spettacolo che va in scena domani, domenica 19 febbraio (ore 17) al teatro Moderno di Agliana, scritto e diretto da Lucia Padovani.

Il debutto, a marzo 2020, fu sospeso a causa di vari problemi, compreso il lockdown. A gennaio 2023 finalmente è andato in scena al Moderno, registrando il sold out. Ed è già tutto esaurito anche per la replica di domani, ma altri spettacoli verranno. Il gruppo è rimasto coeso anche nella fase di stop, anzi è nata la nuova associazione culturale Nova Humanitas, la quale ha, come scopo principale, portare attraverso qualsiasi tipo di arte, un messaggio di pace all’umanità.

"Onestamente – spiega la regista Lucia Padovani – speravamo in una risposta del pubblico importante, ma non che fosse disposto a sentire sulla sua pelle tutta la vasta gamma di sentimenti ed emozioni che le nostre attrici hanno saputo proporre con tanta determinazione. Si meritano tanto perché hanno dato e stanno dando il massimo. Ci auguriamo di poter far viaggiare la storia di queste otto donne, che rappresentano le tante donne che hanno subito abusi di vario tipo, anche perché la cosa che emerge maggiormente dallo spettacolo è il male che va oltre quello subìto, è il male che le donne si fanno da sé stesse e fra di loro". In scena, infatti, ci sono otto donne, amiche d’infanzia che decidono di ritrovarsi e fare un pigiama party per passare insieme una serata all’insegna dell’allegria e della nostalgia. La promotrice ha portato un gioco da tavolo (Il gioco dei ricordi), che ha trovato in un mercatino e lo vuole usare per animare la serata e renderla interessante.

Ciascuna dovrà muoversi con un animale totem e, con l’aiuto di un dado, arrivare al ‘traguardo’. Da quel gioco scaturiranno momenti ludici, difficili, imbarazzanti e terribili, perciò ci saranno risate, pianti, litigi e riappacificazioni. Questo pigiama party le unirà e le dividerà come non è mai accaduto però, alla fine, nessuna sarà più la stessa, nessuna sarà mai più sola …

"In questa commedia, in cui si lascia spazio anche all’aspetto più comico delle relazioni fra donne – spiega ancora Lucia Padovani –, otto di esse si mettono a confronto cercando di superare problemi di crescita, generazionali e di comunicazione, l’imbarazzo, la rabbia, la disperazione e perfino il disprezzo. Otto storie da vivere per permettere finalmente al dolore di guarire. Otto storie per chi non vuole più chiudere gli occhi e ha deciso di mettere a tacere ogni giudizio".

In scena il pubblico applaudirà: Viola Angiolini, Sabrina Casullo, Monica Cavalieri, Mary Fortino, Martina Maffii, Marcella Matteoni, Paola Nieri, Irene Tombelli. Musiche originali di Gabriele Marco Cecchi e Samuele Luca Cecchi.

Piera Salvi