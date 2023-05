Un oratorio al posto del pattinaggio E’ una risposta al disagio giovanile

AGLIANA

L’ex pista di pattinaggio si trasforma nell’Oratorio Don Milani con l’auspicio di dare risposte al disagio giovanile. Il nuovo spazio, nei locali della parrocchia di San Piero, completamente rinnovato e messo in sicurezza, sarà inaugurato sabato 6, alle 10. Sarano presenti il parroco don Paolo Tofani, il vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli, il sindaco di Agliana Luca Benesperi, l’architetto Piergino Mangoni e l’ingegnere Enrico Mangoni che hanno seguito i lavori. La parrocchia di San Piero invita tutta la comunità alla cerimonia. "E’ uno spazio coperto, ampio – spiega Luca Bini Mezzanotte, accolito e collaboratore di don Tofani - dotato di servizi igienici a norma e accessibili ai diversamente abili, dove sarà possibile svolgere innumerevoli attività soprattutto per il mondo giovanile. Vi saranno svolte le attività dell’oratorio estivo, con aumento dei posti disponibili. Qui si riunirà il gruppo giovani, per una sana aggregazione degli adolescenti. Vogliamo che sia un luogo di ascolto e di aiuto - spiega Bini Mezzanotte - per cercare di intercettare i giovanissimi e dare risposte ai chiari segnali di disagio giovanile che si riscontrano, anche nel centro di Agliana. L’oratorio sarà inoltre disponibile - prosegue - per l’attività dell’associazione PortAperta ed eventuali iniziative culturali extra parrocchiali rivolte anche agli adulti. Cosa molto importante – conclude – grazie a questa struttura rinnovata, il nuovo gruppo scout il 13 maggio inaugurerà ufficialmente la propria presenza ad Agliana".

I lavori sono durati alcuni mesi e i costi sono stati ingenti, ma lo sforzo della parrocchia è stato premiato con la realizzazione di una struttura eccezionale in acciaio e legno, l’area attorno alla ex pista è stata ripavimentata e, nell’occasione, sono stati ristrutturati anche i locali del centro Madre Teresa e adeguati i locali della Caritas parrocchiale. L’intera comunità aglianese potrà così beneficiare di un luogo nuovo e sicuro, rispettoso delle normative antincendio e costruito a regola d’arte, al quale si potrà accedere da piazza IV Novembre e da via Matteotti. "Tutti i collaboratori della parrocchia – conclude Luca Bini Mezzanotte – ringraziano don Paolo Tofani per avere intrapreso questa sfida in tempi difficili, che richiede un ulteriore impegno oltre alla già intensa attività svolta ormai da diversi anni in parrocchia. Inoltre, ringraziamo di cuore tutte le persone che, tramite sottoscrizioni e donazioni, stanno contribuendo agli ingenti costi di questa ristrutturazione".

Piera Salvi