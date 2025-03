Un nuovo asilo. Sarà senza barriere. Presto il cantiere

"Le operazioni stanno andando avanti secondo la tabella di marcia e proprio nei giorni scorsi c’è stata l’aggiudicazione dei lavori. L’auspicio è quello di poter chiudere il cantiere nel minor tempo possibile, per mettere la nuova scuola a disposizione degli abitanti della frazione e del territorio". Il vicesindaco Patrizio Mearelli ha così fatto il punto sul plesso scolastico di Valenzatico, ripartendo dalla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia: proprio pochi giorni fa è stato conferito a un’impresa edile l’incarico di ristrutturare l’edificio che dovrà ospitare l’asilo e di far sì che sia privo di barriere architettoniche (a fronte di un esborso di circa 160mila euro complessivi). "A seguito di una serie di interventi per l’adeguamento sismico che hanno comportato una ridistribuzione e riorganizzazione degli spazi interni del plesso scolastico – si legge nel documento del 10 marzo 2025, con cui si affida l’operazione – l’amministrazione comunale intende attuare la ristrutturazione del blocco "C", finalizzata alla realizzazione della scuola dell’infanzia e all’adeguamento alle vigenti normative in materia di superamento barriere architettoniche". Un cantiere che dovrebbe entrare nel vivo a breve, per poi concludersi nelle prime settimane dell’estate. L’obiettivo ultimo, come già indicato più volte dal sindaco Gabriele Romiti, è di far sì che la scuola possa essere pronta per settembre, ossia per l’inizio dell’anno scolastico 2025-26. Per concludere un’operazione avviata ormai più di un triennio fa (anche con il co-finanziamento assegnato al Comune ormai tre anni fa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) che prevedeva anche l’adeguamento antisismico e l’efficientamento sul piano energetico del blocco "B". Da una settimana è stato soprattutto il maltempo (e i danni causati dalla precipitazioni particolarmente intense dello scorso venerdì, in alcune aree del territorio) a calamitare l’attenzione.

G.F.