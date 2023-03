Un muratore per Scalise E da Meonitex un operaio

A Pistoia l’azienda edile Scalise Costruzioni cerca un muratore per lavori di ristrutturazione edile da impiegare in vari cantieri nella provincia di Pistoia e nelle province limitrofe. Viene richiesta la patente B. Viene richiesta una minima esperienza in lavori e forza fisica. È possibile contattare il signor Scalise al telefono 0573 1716076 o via e-mail [email protected] Spostandoci ad Agliana, sono presenti qui alcune posizioni aperte nel settore dei filati e dei tessuti. L’azienda Meonitex ricerca un operaio filatore con esperienza addetto alle macchine per filati - legafil - pafa. Il lavoro in questione è su 2 turni; viene richiesto mezzo per raggiungere l’azienda. Le candidature possono essere inviate a [email protected] La stessa azienda ricerca anche un apprendista addetto alla roccatura da inserire all’interno del reparto di filatura e si occuperà del supporto nella conduzione di ring o rocche, caricoscarico e pulizia dei macchinari.