Un murales per la sede della Maic

Momento importante, quello in programma mercoledì, a partire dalle ore 14.30 presso la sede della Fondazione Maic in via San Biagio e Cascheri 102 quando ci sarà l’inaugurazione di "Un murales per la Maic", ovvero la conclusione di un progetto particolarmente significativo che ha legato il mondo della scuola e del terzo settore per la realizzazione di una grande opera artistica che campeggerà per sempre nella sede del più importante centro di riabilitazione ed educazione per i diversamente abili della provincia. Un percorso inaugurato nel mese di maggio dello scorso anno quando, al fianco della Maic che proprio in quei giorni festeggiava i propri sessant’anni di attività, si sono messi la professoressa Michela Cinquilli come referente e coordinatrice per il liceo artistico "Brunelleschi" di Montemurlo, l’arciprete della Cattedrale don Luca Carlesi, il Comune di Montale.

L’iniziativa è patrocinata anche dall’istituto superiore di Prato "Carlo Livi" e dal Consiglio Regionale della Toscana. Durante lo svolgimento del progetto, gli studenti delle scuole sono riusciti ad entrare in contatto con gli utenti della Fondazione stessa andando a creare un significativo ponte di collegamento e di condivisione grazie al supporto dei loro docenti: sono stati realizzati oltre 200 bozzetti di murales alcuni dei quali premiati con delle borse di studio mentre mercoledì sarà svelato quello che si è meritato l’ambita visibilità all’interno della struttura.

S.M.