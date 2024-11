Un mese di magia nelle piazze della montagna

La magia delle feste torna protagonista grazie a "Natale in Piazzetta": l’iniziativa è stata rinnovata per il Comune di San Marcello Piteglio e si estenderà anche a Gavinana e Maresca. L’appuntamento è dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025. Lo promuove il Centro Commerciale Naturale di San Marcello, Gavinana e Maresca, insieme a Confcommercio Pistoia e Prato, con il Comune di San Marcello Piteglio, le associazioni e i commercianti del territorio. Le iniziative sono state presentate ieri nella sede di Confcommercio a San Marcello, alla presenza del Sindaco Luca Marmo, dell’assessore Clio Cinotti, della delegata Confcommercio per la Montagna Lucia Leonessi, dei commercianti e delle associazioni coinvolte che decoreranno le piazzette, ricreando così un suggestivo scenario natalizio. Un lavoro che, per l’area di San Marcello, verrà svolto dal Comitato Parrocchiale per le Feste di San Marcello, Croce Rossa Italiana, Proloco di San Marcello pistoiese, Soms Baccarini, Avis Montagna pistoiese. A Maresca, invece, interverranno la Proloco di Maresca, Pubblica Assistenza Maresca, Scoiattoli 4X4 Off Road e Quelli del Carnevale. A Gavinana l’allestimento sarà curato dall’Associazione Musicale Domenico Achilli e Accademia i Raccattati di Gavinana. "Per noi – commenta il sindaco – è un motivo di soddisfazione il fatto che quest’anno le associazioni delle tre frazioni coinvolte abbiano costruito questa importante sinergia. Un ringraziamento va a Confcommercio e a coloro che hanno contribuito". "Il Comune – aggiunge l’assessore Cinotti – è orgoglioso del lavoro svolto dalle sue associazioni, che come sempre si prestano per una festività importante come il Natale. Questo contribuisce alla vitalità di frazioni importanti del territorio. Noi, come ogni anno, abbiamo fornito l’albero di Natale, che verrà acceso il 7 dicembre". "Grazie alla disponibilità, all’impegno e alla passione di tutti gli attori coinvolti – osserva Leonessi – siamo riusciti a creare una veste natalizia più viva, colorata, accogliente e ricca di tante iniziative, promosse da associazioni e commercianti. Siamo orgogliosi di aver lavorato al fianco di realtà così preziose". Saranno decorate: La Loggia, piazzetta Bruciata, piazza Giacomo Matteotti, piazzetta Cini, piazzetta Ex Cinema e Via Roma. A Gavinana sarà decorata piazza Ferrucci; a Maresca, piazza Appiano. Ad ogni piazzetta, inoltre, è stato assegnato un nome di fantasia. Le attività che hanno aderito sono: La Campana-Castagnaccio; Muc Market- Pizza e Focaccia; Caffè Bottegone-Frittelle; Bar Baccarini-Pasta Fritta; Quintovizio-Necci (nutella/ricotta); Du Morsi-Panino Rudolph; Comitato Parrocchiale- nomboloni e vin brulè; Proloco San Marcello-frugiate; La Gelateria La Terrazza-gelato alla castagna; Caffè 28-cioccolata calda e biscotti; Pasticceria Pagliai, panettoni assortiti e befanotti; Scilla-bagel e crêpes natalizie.

A.N.