Un giardino per imparare. Si fanno lezioni nell’orto. La novità alla scuola Galilei

Il giardino come luogo in cui prima di tutto porsi in osservazione di ciò che la natura sa già fare da sé. Ed è proprio questa idea di giardino-maestro che ha spinto il corpo docente dell’istituto Galilei di Pieve a Nievole, con il supporto dell’ufficio amministrativo contabile, a progettare un laboratorio all’aperto. Il progetto riguarda uno spazio in cui alunni e alunne potranno cimentarsi nella coltivazione, osservazione e contemplazione delle piante. Il laboratorio, realizzato con il sostegno della Fondazione Caript e con l’aiuto del Comune di Pieve a Nievole, è formato da quattro aiuole basse e due aiuole alte per la coltivazione di piante da orto o ornamentali, e da un’aula all’aperto dotata di tavoli e panche in cui è possibile sistemare un’intera classe. La combinazione dei due spazi attrezzati, posti uno vicino all’altro, permetterà lo svolgimento di attività didattiche di vario tipo: dalle lavorazioni che necessitano di un piano d’appoggio (semina in seminiera, travasi, osservazioni al microscopio) a quelle tipiche dell’orto (messa a dimora, rincalzo, diserbo, concimatura, irrigazione, raccolto). Il programma è molto ampio: dalle letture ad alta voce ai disegni dal vero; fino ad attività di classificazione ed etichettatura delle specie vegetali presenti nell’intero giardino scolastico, nella speranza che esso possa diventare un vero e proprio orto botanico in movimento. Sì, perché non saranno solo le classi a muoversi, indaffarate a coltivare, raccogliere, potare, ma anche le piante stesse, portate dal vento o da qualche uccellino, arricchendo il patrimonio biologico del giardino e offrendo agli alunni e alunne continue occasioni di scoperta. Per citare ancora Gilles Clément. "Obiettivo – scrive il ricercatore -seguire il flusso naturale dei vegetali, inscriversi nella corrente biologica che anima il luogo e orientarla. Non considerare la pianta come un oggetto finito".