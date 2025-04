Un festival per smontare le bufale della Storia

La storia alla prova dei fatti, ovvero come ti smonto la bufala con prove inconfutabili perché quell’urlare diventato ormai colonna sonora della nostra quotidianità possa essere messo a tacere dalla storia per quella che è. E non per quella che qualche politico vorrebbe venderci. Questo vuole proporre "Fact Checking", quarta edizione del festival promosso dalla libreria indipendente Lo Spazio di Pistoia che rinnova la sua collaborazione con la collega di Pietrasanta, la Libreria Nina, forte di un successo che è andato crescendo, nella partecipazione di pubblico, ma anche nella condivisione d’intenti sui temi della storia contemporanea e dei valori della Resistenza, come Anpi, Arci e Istituti storici della Resistenza. "L’idea iniziale e il titolo del festival richiama l’omonima collana diretta dallo storico Carlo Greppi per Laterza, muovendo dall’assunto che la Storia è da sempre un campo di battaglia in cui a essere in gioco non è solo la scientificità degli approcci, ma anche i valori fondanti delle comunità – fanno sapere dalla libreria –. È tempo di opporre, a queste falsificazioni strumentali, le verità che la Storia, con la sua ricerca e i suoi strumenti, ha individuato. In questo contesto è sembrato importante e significativo creare un festival per proporre un dibattito sempre aperto con questa leva di studiosi e studiose che più di altri ha sentito la responsabilità della conoscenza del passato per la costruzione del mondo che verrà. L’intento è, inoltre, quello di avvicinare non solo gli addetti ai lavori, ma anche un pubblico giovane e curioso. Per questo la formula degli incontri è lontana dalle conferenze accademiche e lo spazio delle librerie tende a ridurre la distanza tra pubblico e ospiti".

Sono quattro gli appuntamenti pistoiesi, altrettanti quelli di Pietrasanta: si parte martedì 15 aprile alle 18 a Pistoia, libreria Lo Spazio, con Valentine Lomellini in dialogo con Stefano Bartolini a partire da "Non si tratta con i terroristi" e si prosegue mercoledì 16, stesso posto e stessa ora, con la storica Chiara Colombini ("Storia internazionale della Resistenza italiana") e Giorgio Van Straten ("La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri") in dialogo con Andrea Borelli. Gli stessi protagonisti saranno poi mercoledì 16 a Pietrasanta, in dialogo però con due voci diverse, quelle di Fabio Simonini e di Michele Morabito. Giovedì 17 aprile (ore 18) si torna in via Curtatone e Montanara 20-22 con Marco Ferrari in dialogo con Andrea Zamponi sul suo "Il partigiano che divenne imperatore" e venerdì 18 (sempre ore 18) Tommaso Speccher parlerà con Massimo Baldi di "Storie della resistenza tedesca". Entrambi gli ospiti si sposteranno poi a Pietrasanta per "gettare il seme" del Fact checking anche lì. Il Festival è possibile grazie a Editori Laterza, Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Pistoia, Conad nord-ovest, Associazione Culturale Rolando Cecchi Pandolfini e Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

l.m.