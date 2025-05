Un docu-film dedicato a Giacomo

I prossimi eventi in ricordo del giovane campione Giacomo Di Napoli, organizzati e promossi dall’Associazione Giak Nuotatore Volante, fondata dai suoi genitori si terranno a Prato. Il primo è giovedì 8 maggio alle ore 21 al Beste Hub (via Bologna 243), con la proiezione del docufilm "Il Preludio di un Campione". Un luogo non casuale: l’azienda Beste Monobi sosteneva attivamente la carriera di Di Napoli e aveva realizzato per lui la tuta per i Mondiali di volo su aliante. La serata sarà un’occasione per ricordare Giacomo attraverso le immagini e le testimonianze raccolte nel film, ricostruendo il suo percorso di vita.

Sempre a Prato, ma il prossimo 31 maggio, a Palazzo Datini, l’Associazione Giak Nuotatore Volante e l’Associazione Adalgisa Battistelli Ets firmeranno un atto d’intesa per l’attivazione di un concorso per premiare le migliori tesi magistrali in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e in Psicologia dello Sport. Il concorso, intitolato "Alla memoria della professoressa Adalgisa Battistelli e del dottor Giacomo Di Napoli", come si legge nella presentazione dell’intesa: "Mira a valorizzare ricerche innovative e rilevanti nei rispettivi ambiti disciplinari, promuovendo l’eccellenza accademica e la diffusione dei valori condivisi dalle due figure commemorative".

"Queste iniziative rappresentano un impegno concreto dell’Associazione Giak Nuotatore Volante nel mantenere viva la memoria di Giacomo – hanno spiegato Gennaro Di Napoli e Cristina Monzali, genitori del ventenne aglianese morto tragicamente alla guida del suo aliante, l’11 luglio del 2022, durante gli allenamenti per i mondiali di Parigi – e nel trasmettere alle nuove generazioni i principi che hanno guidato la sua vita".

G.F.