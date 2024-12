Un carrozziere, due idraulici e un magazziniere esperto

Si ricercano almeno tre figure lavoratorive nella zona di Montemurlo. La prima la richiede l’azienda Menchi Tessuti Spa. La risorsa si occuperà dello stoccaggio e della movimentazione delle pezze. Utilizzerà il gestionale Italfabrics ed Excel per aggiornamento del magazzino digitale. Richiesta patente B e patente del carrello elevatore in corso di validità. Per info e candidature, contattare lo 0574 625417 o via mail a [email protected]. Due persone, invece, sono richieste dalla Termoidraulica Fratelli Ridi. In questo caso, le risorse si occuperanno di realizzazione di impianti idraulici e termici e idrico-sanitari. Necessaria esperienza pregressa nella mansione e possesso patente B. Candidature e info ai numeri 0574 073067 o via e-mail all’indirizzo [email protected]. Infine, si ricerca un apprendista carrozziere. Richiesta patente di guida B. Info e candidature al numero 0574 680597 e all’e-mail [email protected]